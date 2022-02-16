Врач Черкасова: сильное желание спать днем может быть признаком опасной проблемы

«Апноэ считается смертельно опасным, если его не лечить, и если оно в тяжелой степени. Эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулем».

Депрессивные состояния.

Дефицит витаминов, микроэлементов.

Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз).