Врач Черкасова: сильное желание спать днем может быть признаком опасной проблемы
По словам врача сомнолога Софии Черкасовой, сильная дневная сонливость у человека может говорить о его подверженности ночному апноэ.
Ночное апноэ во сне (синдром обструктивного апноэ сна) является потенциально опасной проблемой со здоровьем. Вот что по этому поводу рассказала в интервью врач.
«Апноэ считается смертельно опасным, если его не лечить, и если оно в тяжелой степени. Эта болезнь в пять раз повышает риск инфарктов, инсультов, в шесть раз повышает вероятность ДТП из-за засыпания за рулем».
Также, добавила Черкасова, люди с подобным нарушением имеют определенный риск скончаться во сне.
При апноэ у спящего человека происходят остановки дыхания. Это не только способствует дефициту важного для оздоровления мозга сна, но и сокращает количество кислорода, поступающего к клеткам мозга. Таким образом возрастает риск когнитивных расстройств, деменции.
Дополнительно София Черкасова назвали другие проблемы со здоровьем человека, симптомом которых может быть интенсивное чувство дневной сонливости.
- Депрессивные состояния.
- Дефицит витаминов, микроэлементов.
- Заболевания щитовидной железы (гипотиреоз).
Что является причиной такой сонливости, в конечном счете должен выяснять врач, подчеркнула она.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какой симптом дефицита витамина D часто упускается из виду, принимаясь за другое состояние.
София Черкасова
Здоровье
врач-сомнолог, кандидат медицинских наук
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