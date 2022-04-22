Когда ночная потливость может быть опасным симптомом: объясняет врач
Ночное потоотделение часто не означает ничего опасного, но если оно повторяется, вам следует обратиться к врачу.
В своем интервью врач, специалист по проблемам сна Андреа Стрэнд рассказала, в каких случаях ночная потливость может быть опасным симптомом. Эксперт напомнила, что часто ночное потоотделение не означает патологии и объясняется тривиальным перегревом спальни.
«Идеальная температура для сна – от 15 до 20 градусов. Все, что выше, может спровоцировать потливость», - заявила медик.
Другой распространенной причиной ночного потения является неподходящая еда. Если незадолго до сна человек плотно поел, или съел пищу, либо употребил напитки, содержащие вещества, стимулирующие работу организма, это тоже может привести к тому, что ночью произойдет интенсивное потоотделение.
«Одним из самых распространенных стимуляторов является кофеин – он может увеличивать частоту сердечных сокращений, что ведет к повышению артериального давления и подстегивает деятельность потовых железы», - объяснила Андреа Стрэнд.
Эксперт добавила, что способствовать ночной потливости могут также стресс и тревога. Но, помимо этого, потоотделение по ночам может быть вызвано рядом заболеваний. Врач подчеркивает: игнорировать ночную потливость не стоит, нужно наблюдать за тем, повторяются ли ее эпизоды, и нет ли других симптомов, помимо нее.
Ночная потливость может быть признаком ряда опасных заболеваний, в их ряжу следующие патологии
- Карциноидные опухоли.
- Эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца.
- ВИЧ/СПИД.
- Лимфома Ходжкина.
- Лейкемия.
- Миелофиброз (рак костного мозга).
- Неходжкинская лимфома.
- Инсульт.
«Если ваше ночное потоотделение продолжается, и вы начинаете испытывать днем усталость, изнуренность, слабость, сонливость, – обратитесь к врачу», - поделилась советом эксперт.
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Андреа Стрэнд (Andrea Strand)
Здоровье
врач, исследователь проблем сна
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