Когда ночная потливость может быть опасным симптомом: объясняет врач

«Идеальная температура для сна – от 15 до 20 градусов. Все, что выше, может спровоцировать потливость», - заявила медик.

«Одним из самых распространенных стимуляторов является кофеин – он может увеличивать частоту сердечных сокращений, что ведет к повышению артериального давления и подстегивает деятельность потовых железы», - объяснила Андреа Стрэнд.

Карциноидные опухоли.

Эндокардит – воспаление внутренней оболочки сердца.

ВИЧ/СПИД.

Лимфома Ходжкина.

Лейкемия.

Миелофиброз (рак костного мозга).

Неходжкинская лимфома.

Инсульт.

«Если ваше ночное потоотделение продолжается, и вы начинаете испытывать днем усталость, изнуренность, слабость, сонливость, – обратитесь к врачу», - поделилась советом эксперт.