Врач рассказал об осложнении Омикрона, вызывающем болезненное мочеиспускание
По словам врача Сергея Токарева, зараженные Омикроном люди рискуют пострадать дополнительно от цистита.
В интервью врача прозвучало упоминание о том, что среди пациентов, заболевающих ковидом из-за инфицирования штаммом Омикрон, все чаще диагностируется цистит. При цистите воспаляется мочевой пузырь, это ведет к учащению случаев мочеиспускания, которое может становиться очень дискомфортным, болезненным (также возможны другие неприятные симптомы в виде зуда, жжения, резей, общего плохого самочувствия, слабости). От цистита могут страдать как женщины, так и мужчины.
Токарев рассказал, почему может возникать подобное осложнение Омикрона. Медик напомнил, что еще на прошлых этапах пандемии была выявлена способность коронавируса поражать кишечный тракт, вызывая соответствующие гастроэнтерологические признаки, такие как боль в животе, тошнота и рвота, диарея.
«Такое опасное воспаление мочевого пузыря может быть связано с анатомо-физиологической близостью мочевых путей и кишечника», - заметил врач в комментарии Ura.ru.
По мнению специалистов, исследующих проблему, цистит при заражении ковидом может возникать, если мочевыделительная система у человека изначально была не слишком здоровой – например, имелась новоявленная либо скрытая инфекция.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие симптомы Омикрон-инфекции можно принять за другие недомогания.
Сергей Токарев
Здоровье
главный профилактолог Уральского федерального округа (УрФО), доктор медицинских наук
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