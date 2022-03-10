На какие проблемы со здоровьем указывают ночные пробуждения: объясняет врач
Если человек не испытывает стресса, но все равно не может нормально спать ночью, ему следует провериться у врача.
В интервью врача диетолога Яны Прудниковой прозвучали объяснения некоторых причин ночных пробуждений. В частности, медик заметила, что если данная проблема возникает вне связи с эмоциональными переживаниями, это может сигналить о нарушении в работе надпочечников. Также на дисфункцию надпочечников может указывать голод, испытываемый в ночное время.
«Если человек ночью ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может указывать на надпочечниковую дисфункцию», - сообщила Прудникова.
Кроме того, голод, не дающий нормально спать ночью и заставляющий «нырять» в холодильник, может быть симптомом патологии поджелудочной железы, сахарного диабета, добавила специалист. Другим ночным признаком этого заболевания, характеризуемого повышенным уровнем сахара в крови, является сильный позыв к мочеиспусканию – вытерпеть его невозможно, приходится подниматься с постели. В случае диабета человек может просыпаться и посещать туалет два-три и более раз за ночь.
«Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати не должен ни по какой нужде», – подчеркнула Прудникова.
Врач посоветовала тем, кто начал страдать от ночных пробуждений, обсуждать эту проблему с медиками, обследоваться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как можно определить, что возникшие у человека кашель или одышка являются раковыми.
Яна Прудникова
Здоровье
врач диетолог-гастроэнтеролог
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