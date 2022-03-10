На какие проблемы со здоровьем указывают ночные пробуждения: объясняет врач

«Если человек ночью ворочается, не может заснуть и очень хочет есть, то это говорит о том, что у него активно выбрасывается адреналин в кровь. Это может указывать на надпочечниковую дисфункцию», - сообщила Прудникова.

«Ночью человек должен спать. Вскакивать с кровати не должен ни по какой нужде», – подчеркнула Прудникова.