Симптомы Омикрона: тревожные признаки, связанные с едой
Благодаря тому, что его новый подвариант Омикрона под названием BA.2 получает больше внимания, нам еще многое предстоит узнать о вирусе. Однако одна вещь, которую сообщил Omicron, заключалась в том, что симптомы отличаются от традиционных.
Если есть что-то, что эксперты узнали об Омикроне, так это высокая скорость передачи вируса. Возможность вовремя обнаружить симптомы и самоизолироваться может помочь остановить распространение.
Однако симптомы Омикрона включают не только кашель, лихорадку и потерю или изменение вкуса и запаха. Данные приложения ZOE COVID Study показали, что только половина пациентов испытывают эти традиционные три заболевания.
Приложение используется для наблюдения за симптомами Covid путем получения самоотчетов от пользователей с положительным результатом теста. Теперь они сообщают, что такие признаки, как потеря аппетита и пропуск приема пищи, «могут быть симптомами COVID-19».
Более того, они заметили «резкое увеличение» сообщений об этих желудочно-кишечных симптомах. Другими признаками, классифицируемыми как желудочно-кишечные проблемы, являются: диарея, боли в желудке и тошнота.
Некоторые симптомы, такие как диарея, были связаны с инфекцией в самом начале пандемии. Приложение COVID ZOE Study сообщает, что подобные симптомы «были обычным признаком» в то время. Однако они добавляют, что, хотя эти симптомы могут сигнализировать о Omicron, отчеты не выше, чем то, что они наблюдали с вариантом Delta.
Ранее Медикфорум писал о главной причине возникновения рака.
ZOE COVID Study
Здоровье
приложение для эпидемиологических исследований COVID-19, которое работает на Android и iOS. Приложение разработано в сотрудничестве между Королевским колледжем в Лондоне, больницами Гая и Сент-Томаса и компании Zoe.
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