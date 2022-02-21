Эксперт рассказала, кому больше остальных нужен витамин С

курильщики;

беременные;

принимающие некоторые виды лекарств;

люди с заболеваниями ЖКТ;

больные ОРВИ и простудой (повышение дозировки за счёт натуральных источников).

«Нужно помнить, что витамин С разрушается при медленном нагревании, в контакте с металлом и при длительном хранении, поэтому если мы термически обрабатываем продукт, содержащий витамин С, то делать это нужно непродолжительное время», — подчеркнул специалист.

Перед применением необходима очная консультация врача.

Эксперт объяснила: суточная профилактическая норма употребления витамина составляет примерно 100 мг для взрослого человека и 30 мг — для младенцев.Однако существуют ситуации, когда организму требуются повышенные дозы этого вещества. К ним относятся:Зимой лучшими источниками витамина С являются замороженные ягоды, которые следует съедать сразу после разморозки без повторного замораживания, отвар шиповника, а также квашеные овощи и фрукты (капуста, гранат, красный перец и в меньшей степени: апельсины, мандарины, привозные яблоки).При этом важно соблюдать одно главное правило.