Врач рассказала, как соль влияет на состояние иммунитета и внутренних органов

«Примерно такая концентрация содержится в двух блюдах быстрого питания. И уже спустя семь дней иммунные клетки не могут в полной мере противодействовать бактериям», — уточнила врач.

По словам социалиста, употребление соли в пределах рекомендуемой нормы (3-5 грамм в сутки) оказывает положительный эффект на здоровье человека. Превышение же этой нормы может обернуться неприятными последствиями для разных систем организма.При этом важно понимать, что соль выступает отличным консервантом, поэтому ее «запасы» в большом количестве можно найти в колбасах, сырах, бульонных кубиках, разнообразных соусах, фастфуде и многих других продуктах. Поэтому, если они присутствуют в рационе человека на постоянной основе — он точно превышает безопасную суточную дозировку.Так, соль считается самым мощным усилителем вкуса, поэтому она способствует увеличению аппетита, «погасить» который может лишняя порция еды. Таким образом, обилие соли в рационе чревато частыми перееданиями.Еще одним неприятным последствием злоупотребления выступает задержка жидкости в организме и ведет к повышению давления и нагрузки на почки и сердце.Кроме того, последние исследования показали, что избыток соли оказывает существенное влияние на ослабления иммунитета. Для этого достаточно превысить рекомендуемую норму всего на 6 грамм.В связи с этим, она призвала сократить потребление соли до необходимого минимума.