Онкология: причина 13 видов рака, которую вы можете исправить – это не курение

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рак опухоль

Курение является одним из самых серьезных факторов, повышающих риск развития рака, но существуют и другие причины – в частности, это избыточный вес.

По данным Cancer Research UK, существенный лишний вес и ожирение является самой серьезной причиной рака после курения – причем такой, которую человек вполне способен предотвратить.

«Надежные научные данные показывают, что ожирение увеличивают риск развития 13 различных типов рака», - констатируют онкологи организации.

В частности, с наличием большого количества жировой массы ученые связывают возникновение следующих видов онкологических заболеваний.
  • Рак груди и кишечника.
  • Рак поджелудочной железы, пищевода, желчного пузыря (три самых трудноизлечимых вида рака).
  • Рак матки и яичников у женщин.
  • Рак почки, печени, желудка.
  • Миелома (разновидность рака крови).
  • Менингиома (разновидность опухоли головного мозга).
  • Рак щитовидной железы.
Эксперты Cancer Research UK объясняют, что жир в организме не хранится неподвижной массой, он функционирует подобно активно работающему органу, который взаимодействует с нервной тканью и посылает сигналы телу. Эти сигналы могут побудить клетки чаще делиться, что и приводит к раку.

Вот, например, что может происходить в организме под воздействием импульсов жира.
  • Гормоны роста: слишком большое количество жира в организме может привести к повышению уровня гормонов роста, что увеличивает вероятность аномального поведения клеток и возникновения рака.
  • Воспаление: рост объема жировых отложений вызывает ответную иммунную реакцию – при этом может возникать воспаление, негативно влияющее на процесс деления клеток.
  • Половые гормоны: у женщин после наступления менопаузы жировые клетки вырабатывают гормон эстроген, что может способствовать более частому делению клеток в груди и матке, повышая риск развития рака этих органов.
Это основные механизмы возникновения рака под воздействием жира, которые ученые определили на сегодня, но исследования в этом направлении продолжаются, и скорей всего, появится больше данных о том, как лишний вес может вызывать рак.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы дают врачи по защите от онкозаболеваний.

Cancer Research UK

Здоровье

организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн

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