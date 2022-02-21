Онкология: причина 13 видов рака, которую вы можете исправить – это не курение
Курение является одним из самых серьезных факторов, повышающих риск развития рака, но существуют и другие причины – в частности, это избыточный вес.
По данным Cancer Research UK, существенный лишний вес и ожирение является самой серьезной причиной рака после курения – причем такой, которую человек вполне способен предотвратить.
«Надежные научные данные показывают, что ожирение увеличивают риск развития 13 различных типов рака», - констатируют онкологи организации.
В частности, с наличием большого количества жировой массы ученые связывают возникновение следующих видов онкологических заболеваний.
- Рак груди и кишечника.
- Рак поджелудочной железы, пищевода, желчного пузыря (три самых трудноизлечимых вида рака).
- Рак матки и яичников у женщин.
- Рак почки, печени, желудка.
- Миелома (разновидность рака крови).
- Менингиома (разновидность опухоли головного мозга).
- Рак щитовидной железы.
Вот, например, что может происходить в организме под воздействием импульсов жира.
- Гормоны роста: слишком большое количество жира в организме может привести к повышению уровня гормонов роста, что увеличивает вероятность аномального поведения клеток и возникновения рака.
- Воспаление: рост объема жировых отложений вызывает ответную иммунную реакцию – при этом может возникать воспаление, негативно влияющее на процесс деления клеток.
- Половые гормоны: у женщин после наступления менопаузы жировые клетки вырабатывают гормон эстроген, что может способствовать более частому делению клеток в груди и матке, повышая риск развития рака этих органов.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие советы дают врачи по защите от онкозаболеваний.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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