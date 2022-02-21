Эксперт по раку профессор Сикора дал 10 советов по защите от онкозаболеваний
Авторитетный эксперт по раку, профессор Кэрол Сикора, озвучил 10 советов, помогающих защититься от онкозаболеваний.
Профессор Сикора, бывший директор Раковой программы Всемирной организации здравоохранения, почти 50 лет занимается диагностикой, лечением и исследованиями рака.
«В случае рака нет никаких гарантий – иногда заболевают самые сильные и здоровые люди, которых вы только можете себе представить. Однако, исходя из моего опыта, скажу: если бы мы все следовали относительно простым правилам, шансы сохранить здоровье резко изменились бы в нашу пользу», - сказал онколог в интервью.
Профессор Сикора дал следующие 10 советов по защите от онкозаболеваний.
Следить за питанием. Эксперт отмечает: важно сокращать потребление жирной пищи и красного мяса, есть больше клетчатки , фруктов и овощей.
Не допускать ожирения. Последствия чрезмерно избыточного веса огромны, подчеркивает профессор. Это повышает риск серьезных проблем с сердцем и суставами, а также рака.
Двигаться. Исследования демонстрируют снижение подверженности раку среди тех, кто регулярно занимается спортом. Онколог рекомендует больше гулять, говоря, что ходьба – это сильно недооцененная форма упражнений, бесплатная и эффективная.
Умеренность в выпивке. По словам эксперта по раку, алкоголь время от времени не повредит. Но постоянное и чрезмерное потребление подвергает тело чрезвычайной нагрузке (особенно печень).
Меньше беспокойства. Ученый напоминает: мир полон проблем, которые мы не можем изменить. Следует сосредотачиваться на том, что возможно контролировать.
«Стресс может делать ужасные вещи: он разъедает человека способами, которые мы не до конца понимаем», - говорит профессор Сикора.
Осторожнее с солнцем. Солнечное излучение повреждает клетки, нужно закрывать открытые участки кожи или пользоваться солнцезащитными средствами.
Безопасный секс. Эксперт по раку советует не забывать: есть инфекции, передающиеся половым путем, – они играют огромную роль в развитии рака, особенно у женщин.
Не курить. При курении в тело выделяются вредные химические вещества, и для защиты от онкозаболеваний важно не иметь этой привычки.
Проходить медосмотры. Иногда возникновение рака предотвратить просто невозможно, но его выявление на ранней стадии (на первой или второй стадии) дает гораздо больше шансов на выживание. Такое выявление возможно благодаря регулярным профосмотрам.
Реагировать на изменения. Если возникают какие-то неожиданные, нехарактерные или тревожные и стойкие симптомы, важно не тянуть время, идти и проверяться.
Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках рака поджелудочной железы, которые важно уметь замечать.
Кэрол Сикора (Karol Sikora)
Здоровье
британский врач, специализирующийся в области онкологии; считается ведущим мировым авторитетом в области рака.
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