Эксперт по раку профессор Сикора дал 10 советов по защите от онкозаболеваний

«В случае рака нет никаких гарантий – иногда заболевают самые сильные и здоровые люди, которых вы только можете себе представить. Однако, исходя из моего опыта, скажу: если бы мы все следовали относительно простым правилам, шансы сохранить здоровье резко изменились бы в нашу пользу», - сказал онколог в интервью.

«Стресс может делать ужасные вещи: он разъедает человека способами, которые мы не до конца понимаем», - говорит профессор Сикора.