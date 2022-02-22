Эндокринолог рассказала, что нужно знать о БАДах

Разные технологии производства

Читаем состав

Зависимость цены от дозировки

«Например, Омега-3 в дозировке до 1000 мг просто не имеет смысла брать, в составе жирные кислоты ЭПК и ДПК суммарно должны быть более 50% от общей дозировки, а в дешевых банках обычно в 2-3-4 раза меньше», — объяснила врач.

Важность биодоступности

«Только после сданных анализов, выявленных дефицитах и назначения специалиста!», — предупредила эндокринолог.

По словам эксперта, в последнее время большую популярность набирают вопросы применения витаминов, нутрицевтиков и разнообразных добавок. Однако прежде, чем их применять, специалист предложила разобраться в их особенностях.Врач отметила, что стоимость добавок часто прямопропорциональна их качеству. Так, в более дорогостоящие товары этой группы более «чистые» составы, при их производстве применяются запатентованные технологии и более качественное сырье. Например, хелатный магний и оксид магния представляют собой совершенно разные формы вещества: первый усваивается на 95%, а второй — на 5%.Существует большая разница между продуктами с примесями и без них. Иногда в составах БАДов можно обнаружить в разном количестве сахар, красители, вкусовые добавки и даже тяжелые металлы.Для того, чтобы не пришлось пить по десятку капсул в сутки необходимо обращать внимание и на этот показатель.Большую значимость имеет активная форма того или иного витамина. К примеру, если говорить о витамине А, то его содержание в препарате в виде предшественника - бета-каратина - для усвоения в тканях еще должна быть преобразована в организме до активной формы — ретинола. При этом важно понимать, что растительный бета-каротин может плохо усваиваться из-за генетической мутации или неправильной работы печени.Кроме того, специалист подчеркнула, что не следует назначать себе подобные препараты самостоятельно, без предварительной консультации специалиста.