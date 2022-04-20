Как выбрать витамины и всем ли нужно их принимать?

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витамины на тарелке

Нутрициолог Евгения Новикова рассказала, на что нужно обращать внимание при выборе витаминов и бадов. 

Популярность и доступность витаминов и различных био-добавок в последнее время привела к тому, что многие назначают их себе сами, на всякий случай, для профилактики. При этом не всегда выбирают корректную дозировку, а еще останавливают выбор не на лучшем производителе.

«Если вы решили принимать витамины, первое, что нужно сделать — проконсультироваться с врачом, если вы имеете те или иные заболевания. Почему? Например, йод противопоказан при некоторых заболеваниях щитовидной железы», — отмечает эксперт.

Чтобы не купить некачественную продукцию, проанализируйте имеющуюся в сети информацию о бренде производителя: как давно он на рынке, какие отзывы о продукте?

Обратите внимание, есть ли у компании полный цикл производства: от полей, на которых выращивается сырье, до собственных заводов. Внимательно изучите состав бада: из чего он состоит? Чего в составе больше — натуральных или синтетических компонентов?

Какая доза витамина или выбранного минерала в добавке? Часто объективная концентрация (ищем ее в составе) противоречит информации на упаковке, которая может быть маркетинговым ходом.

Например, производители могут указывать вес капсулы или таблетки, а не дозировку в ней полезного вещества. Подбирать дозировку, конечно, должен врач.
Евгения Новикова
Евгения Новикова
Здоровье
Нутрициолог, диетолог, биолог
Теги : Евгения Новикова, выбор витаминов, дозировка