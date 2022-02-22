Врач опровергла пять мифов о беременности

Миф№ 1: При подготовке и во время беременности любые лекарства вредят здоровью будущего ребенка.





На самом деле:

М️иф № 2: При планировании беременности необходимо вычисление и половая жизнь в дни овуляции, измерение базальной температуры.

На самом деле:

«Яйцеклетка живет ещё в течение 1-2 суток после овуляции и способна к оплодотворению. Сперматозоиды тоже живут ещё до 2 суток после полового акта. Поэтому при планировании беременности оптимальная регулярность половой жизни — через день, без всяких подсчётов», — говорит врач.

Миф № 3: Чтобы забеременеть, надо стоять в «берёзке» после полового акта

На самом деле:

Миф № 4: В период планирования беременности рентген и флюорография под запретом

На самом деле:

Миф № 5: При планировании беременности лучше отменить физические нагрузки

На самом деле:

По словам врача, период беременности окутан большим количеством мифов и необоснованных запретов. Конечно, необходимо правильно готовить организм к такому важному событию, однако она рекомендует отказаться от слепой веры в различные рекомендации.только некоторые препараты предполагают запрет на планирование беременности в течение полугода после их приема, например, это могут быть ретиноиды. Многие лекарственные препараты имеют индивидуальные рекомендации и разрешены к применению в этот период. Зато с «натуральными травками» следует быть осторожнее и самостоятельно, без рекомендации врача, их лучше не принимать.острой необходимости в таких мероприятиях нет, так как овуляция может быть раньше или позже предполагаемой даты и практически никогда не происходит в один и тот же день цикла.если организм находится в здоровом состоянии, необходимость в каких-либо специальных позициях нет.на этапе подготовки, наоборот лучше сделать флюорографию, так как она понадобиться при поступлении в роддом.иногда слишком высокая интенсивность тренировок может препятствовать зачатию, в таком случае можно снизить нагрузки, предварительно проконсультировавшись с врачом. При умеренных занятиях спортом, отменять их в период планирования не имеет смысла.