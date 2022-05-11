Аптечка для беременных: перечень минимально необходимых средств
Врач-гинеколог Людмила Мудрагель перечислила, какие средства обязательно должны быть в аптечке каждой беременной женщины.
В период беременности женщина должна особенно пристально следить за своим здоровьем, ведь теперь она в ответе не только за себя, но и за будущего ребенка.
«С ранних сроков беременности необходимо принимать метилфолат. Это особая форма фолиевой кислоты (не менее 400 мкг в сутки). Также необходим витамин Д. Если вы не знаете свой уровень витамина Д, начинайте с приема 3000 МЕ, лучше в форме капель. Дальше скорректируйте дозу с врачом», — говорит эксперт.
Обязательно в аптечке беременной должна быть омега-3 (дозировка от 650 мг). Впрочем, омега нужна всем, а не только беременным.
Уменьшить токсикоз поможет прием глицина, употреблять вместе с едой (доза от 1200 мг). От спазмов в животе спасут препараты магния. Принимать их можно на любом сроке.
Головную боль снимет но-шпа или тот же магний. Также эффективен в данном случае травяной чай с ромашкой, мелиссой и пустырником.
Ферменты беременным принимать тоже можно. Они помогут при тяжести в желудке при переедании. Все препараты нужно запивать достаточным количеством воды.
Не навредят и сорбенты: активированный уголь, полисорб. Они незаменимы при нарушении стула.
В период беременности особенно важно поддерживать баланс кишечной и влагалищной микрофлоры. Хороши в данном случае как пробиотики, так и пребиотики.
От геморроя, который беспокоит многих беременных женщин, эффективны облепиховые свечи.
Перед применением лекарственных препаратов проконсультируйтесь со своим доктором!
Людмила Мудрагель
Здоровье
Врач-гинеколог
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