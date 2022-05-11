Аптечка для беременных: перечень минимально необходимых средств

«С ранних сроков беременности необходимо принимать метилфолат. Это особая форма фолиевой кислоты (не менее 400 мкг в сутки). Также необходим витамин Д. Если вы не знаете свой уровень витамина Д, начинайте с приема 3000 МЕ, лучше в форме капель. Дальше скорректируйте дозу с врачом», — говорит эксперт.

Перед применением лекарственных препаратов проконсультируйтесь со своим доктором!

В период беременности женщина должна особенно пристально следить за своим здоровьем, ведь теперь она в ответе не только за себя, но и за будущего ребенка.Обязательно в аптечке беременной должна быть омега-3 (дозировка от 650 мг). Впрочем, омега нужна всем, а не только беременным.Уменьшить токсикоз поможет прием глицина, употреблять вместе с едой (доза от 1200 мг). От спазмов в животе спасут препараты магния. Принимать их можно на любом сроке.Головную боль снимет но-шпа или тот же магний. Также эффективен в данном случае травяной чай с ромашкой, мелиссой и пустырником.Ферменты беременным принимать тоже можно. Они помогут при тяжести в желудке при переедании. Все препараты нужно запивать достаточным количеством воды.Не навредят и сорбенты: активированный уголь, полисорб. Они незаменимы при нарушении стула.В период беременности особенно важно поддерживать баланс кишечной и влагалищной микрофлоры. Хороши в данном случае как пробиотики, так и пребиотики.От геморроя, который беспокоит многих беременных женщин, эффективны облепиховые свечи.