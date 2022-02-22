Коронавирус: длительные неврологические и другие симптомы, возможные после Омикрона
После острой инфекции COVID-19, вызванной Омикроном, могут развиваться длительные симптомы, свидетельствующие о неврологических нарушениях.
Медики напоминают, что коронавирус может по-разному воздействовать на людей, и тяжесть перенесенной инфекции не влияет на появление длительных неблагополучных симптомов, они возникают в том числе у тех, кто болел в мягкой форме.
По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании NHS, у некоторых людей негативные симптомы после острой инфекции коронавируса могут сохраняться дольше 12 недель и меняться со временем, также могут появляться новые нездоровые признаки. В частности, после перенесенного Омикрона возможны длительные неврологические симптомы.
«Эти симптомы включают когнитивные нарушения, известные как мозговой туман, а также потерю концентрации или проблемы с памятью, головную боль, нарушение сна, покалывание или онемение тела, головокружение и, возможно, делирий у пожилых людей», - перечислили в NHS.
Говоря о других симптомах, которые могут оказаться неожиданно длительными после коронавируса, включая штамм Омикрон, специалисты назвали респираторные или сердечно-сосудистые проблемы: одышка, кашель, стеснение в груди, боль в груди, сердцебиение. Также возможны усталость, состояния лихорадки, боли в теле. Некоторые люди страдают от тиннитуса или сталкиваются с очень длительным исчезновением обоняния. Могут возникать кожные высыпания, нарушения в работе пищеварительной системы, общий продолжительный дискомфорт, ощущение продолжающегося нездоровья.
Клиника Майо сообщает, что риск возникновения длительных неблагополучных симптомов особенно высок у пожилых людей и людей, имеющих серьезные хронические заболевания, но в целом даже молодые, в остальном здоровые люди могут плохо себя чувствовать, перенеся коронавирус, еще в течение нескольких недель или месяцев после болезни. В свою очередь, исследование Имперского колледжа Лондона показало, что вероятность пострадать от длительных негативных симптомов увеличиваться с возрастом и особенно существенна для женщин. Эксперты отмечают: о том, как COVID-19 влияет на людей в долгосрочном плане, еще многое неизвестно.
Британский кардиологический фонд (BHF) рекомендует обращать внимание на такой возможный после ковида симптом, как боли в груди.
«Если вы испытываете какую-либо новую боль в груди, важно получить медицинскую консультацию, поскольку она может быть признаком чего-то более серьезного, например, проблем с сердцем или легкими».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что учеными были определены возрастные группы с самым высоким уровнем заражения Омикроном.
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