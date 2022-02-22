Коронавирус: длительные неврологические и другие симптомы, возможные после Омикрона

«Эти симптомы включают когнитивные нарушения, известные как мозговой туман, а также потерю концентрации или проблемы с памятью, головную боль, нарушение сна, покалывание или онемение тела, головокружение и, возможно, делирий у пожилых людей», - перечислили в NHS.

«Если вы испытываете какую-либо новую боль в груди, важно получить медицинскую консультацию, поскольку она может быть признаком чего-то более серьезного, например, проблем с сердцем или легкими».