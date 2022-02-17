Омикрон: медиками определены возрастные группы с самым высоким уровнем заражения

«Заболеваемость в настоящее время замедляется во всех возрастных группах, за исключением группы 18-34 лет, где количество случаев продолжает расти, и более старшей, более уязвимой возрастной группы 75+, число которых немного увеличивается», - заявили аналитики проекта.

Насморк.

Головная боль.

Усталость.

Чихание.

Больное горло.