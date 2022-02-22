"Эти химические вещества отвечают за резкий аромат и горький вкус овощей семейства крестоцветных. Большее потребление овощей в целом может защитить от некоторых заболеваний, включая некоторые виды рака. Люди, которые едят овощи семейства крестоцветных, могут с большей вероятностью, чем люди, которые этого не делают, вести здоровый образ жизни, который снижает риск заболевания", - пишут авторы исследования.

Хотя слишком большое количество жира в любом месте вредно для вас, особенно вреден висцеральный жир, поскольку он повышает риск возникновения ряда серьезных заболеваний.Исследование, опубликованное, показало, чтоКрестоцветные овощи включалиКрестоцветные овощи богаты питательными веществами, в том числе несколькимиОни также являются хорошим источником клетчатки.Крестоцветные овощи содержат группу веществ, известных какРанее Медикфорум писал о последствиях ковида.