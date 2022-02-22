Сжигаем жир на животе: самый лучший овощ, который поможет убрать вредный висцеральный жир
Лучший способ похудеть, если вы страдаете ожирением, — это сочетание диеты и физических упражнений. Висцеральный жир хранится в брюшной полости и поэтому находится в непосредственной близости, часто окружая ряд важных внутренних органов, таких как печень, поджелудочная железа и кишечник.
Хотя слишком большое количество жира в любом месте вредно для вас, особенно вреден висцеральный жир, поскольку он повышает риск возникновения ряда серьезных заболеваний.
Исследование, опубликованное Cambridge University, показало, что потребление овощей семейства крестоцветных обратно пропорционально связано с обширным абдоминальным жиром у пожилых женщин. Крестоцветные овощи включали капусту, брюссельскую капусту, цветную капусту и брокколи.
Крестоцветные овощи богаты питательными веществами, в том числе несколькими каротиноидами и витаминами С, Е и К, фолиевой кислотой и минералами. Они также являются хорошим источником клетчатки.
Крестоцветные овощи содержат группу веществ, известных как глюкозинолаты, которые являются серосодержащими химическими веществами.
"Эти химические вещества отвечают за резкий аромат и горький вкус овощей семейства крестоцветных. Большее потребление овощей в целом может защитить от некоторых заболеваний, включая некоторые виды рака. Люди, которые едят овощи семейства крестоцветных, могут с большей вероятностью, чем люди, которые этого не делают, вести здоровый образ жизни, который снижает риск заболевания", - пишут авторы исследования.
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Cambridge University
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Один из крупнейших университетов в Великобритании, четвёртый старейший университет в мире.
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