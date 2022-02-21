Последствия ковида: врач Евсютина назвала признаки поражения сосудов мозга

«У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала врач.

«При хроническом нарушении мозгового кровообращения специфических изменений нет, есть общие черты. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения», - подсказала невролог.

«острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт или инфаркт головного мозга».

Слабость, онемение в одной руке или ноге.

Нарушение памяти: человек ничего не может вспомнить.

Нарушение речи: человек не способен говорить, не понимает речь других людей.

Перекос лица.

Головокружение, нарушенная координация.