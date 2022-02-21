Последствия ковида: врач Евсютина назвала признаки поражения сосудов мозга
При появлении определенных признаков у переболевшего ковидом необходимо вызывать скорую помощь, так как они могут говорить об опасном нарушении кровообращения головного мозга.
В интервью невролога Юлии Евсютиной прозвучало предупреждение о том, что последствием ковида может стать повреждение кровеносных сосудов, в том числе в сердце и ЦНС.
«У пациентов, перенесших коронавирусную инфекцию, усиливаются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний», – сказала врач.
Именно на долю сердечно-сосудистых патологий приходится большая часть в статистике смертности по всему миру. Сердечные приступы и инсульты сегодня перестали быть «болезнями стариков» и являются причиной преждевременного ухода из жизни людей в возрасте 45+.
Евсютина заметила, что в результате перенесенного коронавируса для человека возрастает риск поражений сосудов головного мозга повреждены.
«При хроническом нарушении мозгового кровообращения специфических изменений нет, есть общие черты. К ним относятся головные боли, головокружения, слабость, шум в ушах, снижение памяти, концентрации внимания, остроты зрения», - подсказала невролог.
Медик посоветовала в случае возникновения подобных симптомов обращаться к врачу и обследоваться.
Также, сказала Евсютина, последствием ковида может стать
«острое нарушение мозгового кровообращения – инсульт или инфаркт головного мозга».
В этом случае необходимо оперативно вызывать скорую помощь.
Невролог перечислила признаки, при которых это нужно сделать как можно быстрее.
- Слабость, онемение в одной руке или ноге.
- Нарушение памяти: человек ничего не может вспомнить.
- Нарушение речи: человек не способен говорить, не понимает речь других людей.
- Перекос лица.
- Головокружение, нарушенная координация.
Юлия Евсютина
Здоровье
врач-невролог, кандидат медицинских наук
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