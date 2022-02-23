Неприятный запах изо рта? «Странные» признаки, которые могут сигнализировать о раке
Раковое заболевание может проявляться странными признаками; например, появление зловонного дыхания способно оказаться сигналом о развитии рака полости рта, предупреждают онкологи.
Рак полости рта является шестым среди наиболее распространенных видов рака в мире. По данным Фонда рака ротовой полости (Mouth Cancer Foundation), большинство смертей, связанных с этим типом рака, происходит из-за позднего выявления, на что в большой степени влияет низкая осведомленность о симптомах заболевания.
Рак рта – это общий термин, обозначающий разнообразные злокачественные опухоли, которые развиваются во рту. Говоря о признаках, которые могут сигнализировать о возникновении онкозаболевания, специалисты отмечают, что в некоторых случаях признаки могут показаться «странными». Одним из таких признаков является неприятный запах изо рта.
«У большинства людей в какой-то момент жизни появляется неприятный запах изо рта, и это не говорит о развитии рака. Но если злокачественный процесс все же возникает, неприятный запах изо рта может становиться хуже и возникать чаще», - поясняют медики.
Зловонное дыхание обычно вызывается дурно пахнущими газами, выделяемыми бактериями, которые покрывают зубы, десны, язык. Другие заболевания, вызывающие эту проблему, – инфекции горла, носа или легких, синусит, бронхит, диабет, проблемы с печенью или почками.
Поняв, что плохой запах изо рта стал возникать чаще или как-то еще изменился в своем проявлении, следует пройти осмотр у стоматолога, и если он обнаружит, что рот здоров, проблему нужно обсудить с терапевтом.
Другие симптомы рака полости рта включают
- Болезненные язвы во рту, которые долго не заживают.
- Необъяснимые стойкие уплотнения во рту или на шее, которые не проходят.
- Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления
- Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке.
- Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке.
- Изменения в речи, шепелявость.
Фонд рака полости рта ( Mouth Cancer Foundation)
Здоровье
занимается оказанием помощи и поддержкой тем, кто страдает от рака полости рта, рака горла и других видов рака головы и шеи
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