Неприятный запах изо рта? «Странные» признаки, которые могут сигнализировать о раке

«У большинства людей в какой-то момент жизни появляется неприятный запах изо рта, и это не говорит о развитии рака. Но если злокачественный процесс все же возникает, неприятный запах изо рта может становиться хуже и возникать чаще», - поясняют медики.

Болезненные язвы во рту, которые долго не заживают.

Необъяснимые стойкие уплотнения во рту или на шее, которые не проходят.

Необъяснимое расшатывание зубов или лунок, которые не заживают после удаления

Необъяснимое стойкое онемение или странное ощущение на губе или языке.

Белые или красные пятна на слизистой оболочке рта или языке.

Изменения в речи, шепелявость.