Симптомы рака: врачи назвали «два тревожных признака», которые могут появляться на теле

«Синяки обычно начинаются с красных пятен, которые со временем меняют цвет, темнеют. Сыпь часто проявляется в виде скоплений крошечных или более крупных пятен, которые на светлой коже обычно выглядят красными, а на смуглой могут выглядеть фиолетовыми. Если на них надавить, высыпания не исчезнут».

Медики подчеркивают, что повышение осведомленности о предупреждающих симптомах раковых заболеваний является одним из условий эффективной ранней диагностики. Симптомами, наиболее часто связанными с раком, являются необъяснимая усталость и резкое изменение массы тела. Однако в случае рака крови на коже тела могут проявляться два тревожных признака, констатируют онкологи из Macmillan Cancer Support.Рак крови является одним из широко распространенных онкологических заболеваний. Иногда его развитие оказывается очень быстрым. Если у человека возникает быстро развивающаяся лейкемия – острый миелоидный лейкоз или острый лимфобластный лейкоз – симптомы проявляются в течение нескольких недель.Врачи объясняют, что острые лейкозы вызываются активностью лейкозных клеток, заполняющих костный мозг. Внешне это может проявляться разными способами. Наиболее распространенные, как правило, включают резкое изменение веса, а также увеличение лимфатических узлов или увеличение печени. Помимо того, могут возникать рецидивирующие носовые кровотечения, поскольку клетки костного мозга препятствуют выработке клеток свертывания крови.Также врачи назвали «два тревожных признака», которые могут появляться на теле, – синяки и сыпь.Онкологи уточняют, что, подобно большинству форм рака, рак крови отражает изменения ДНК, приводящие к ненормальному клеточному поведению. В отличие от других видов злокачественных новообразований, изменения образа жизни, такие как диета, мало влияют на риск развития рака крови. Однако регулярные физические упражнения и правильное питание могут иметь большое значение для предотвращения других форм рака.Ранее портал MedikForum.ru писал о признаках рака почки , которые часто кажутся менее серьезными проблемами.