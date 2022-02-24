Домашние дела укрепляют здоровье женщин
Пожилые женщины, которые регулярно моют полы, готовят и ухаживают за садом и огородом, имеют более прочные сердца, по сравнению с теми, кто избегает домашней работы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.
Мытьё посуды и полов, приготовление пищи и садоводство - всё это укрепляет сердца пожилых женщин, по сравнению с теми их ровесницами, которые домашними делами не занимаются. Таковы итоги исследования, в котором приняли участие 5 500 представительниц прекрасного пола. Все они носили специальные браслеты, которые отслеживали уровень физической активности в течение недели.
Результаты показали, что если женщины имели не менее 4 часов ежедневной активности, в связи с выполнением тех или иных домашних дел, то риск смерти от инфаркта и инсульта у них сокращался почти на 65%. К категории ежедневной активности относились самые простые действия, включая приготовление пищи, уборку дома, садоводство и даже принятие душа. При этом целый ряд исследований уже показывал, что регулярные и последовательные физические нагрузки вроде пешей ходьбы крайне важны для здоровья сердца.
Новое исследование установило, что даже менее интенсивные виды активности всё равно помогают женщинам сохранять здоровье и жить дольше. Болезни сердца являются одним из главных факторов смертности для женщин в развитых странах мира. К примеру, в США от них умирает пятая часть представительниц прекрасного пола, как показала статистика за 2015 год. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе
Здоровье
государственный исследовательский университет, расположенный в городе Лос-Анджелес в штате Калифорния, СШ
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