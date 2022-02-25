Будьте осторожнее: выявлены 10 потенциально опасных для жизни последствий Омикрона

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боль в груди

Ученые обнаружили, что после инфекции, вызванной Омикроном, некоторые люди могут пострадать от потенциально опасных последствий в виде нарушений, затрагивающих стратегически важные органы и системы.

Большинство людей, заболевающих сегодня COVID-19 в результате инфицирования штаммом Омикрон, переносят болезнь скорее как обычную простуду с такими симптомами, как боль в горле и насморк. Но ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе выступили с предупреждением о возможных проблемах со здоровьем, возникающих впоследствии даже после легко перенесенного ковида.

«Любой выздоровевший человек может подвергнуться риску неприятных осложнений в течение года после заражения», - таково мнение научных специалистов.

Ученые ссылаются на данные нескольких исследований, которыми были выявлены «некоторые потенциально опасные для жизни осложнения» коронавирусной инфекции, вызываемой Омикроном. В результате ими был составлен список подобных осложнений, в который оказались включены 10 патологических состояний.

  • Ишемическая болезнь сердца.
  • Инсульт.
  • Сердечная недостаточность.
  • Тромбоз.
  • Аритмия.
  • Легочная эмболия.
  • Тревожные расстройства.
  • Депрессия.
  • Стресс.
В общей сложности специалистами были проанализировали записи 150 000 ковид-положительных пациентов. Ученые установили, что частота таких состояний, как  ишемическая болезнь сердца, инсульты и сердечная недостаточность, была заметно выше среди перенесших коронавирус (по сравнению с теми, кто не был инфицирован).

«Риск сердечного приступа после перенесенного COVID-19 увеличивается на 63%, риск ишемической болезни сердца или инсульта – на 72% и 52% соответственно», - констатировали исследователи.

По их мнению коронавирус является не респираторным, а системным вирусом, который «может вызывать повреждения и клинические последствия почти в каждой системе органов, включая психические расстройства и снижение нейрокогнитивных функций».

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли заразиться Омикроном во второй раз после уже случившегося однажды заражения.

Университет Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis)

Здоровье

частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури