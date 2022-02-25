Будьте осторожнее: выявлены 10 потенциально опасных для жизни последствий Омикрона

«Любой выздоровевший человек может подвергнуться риску неприятных осложнений в течение года после заражения», - таково мнение научных специалистов.

Ишемическая болезнь сердца.

Инсульт.

Сердечная недостаточность.

Тромбоз.

Аритмия.

Легочная эмболия.

Тревожные расстройства.

Депрессия.

Стресс.

«Риск сердечного приступа после перенесенного COVID-19 увеличивается на 63%, риск ишемической болезни сердца или инсульта – на 72% и 52% соответственно», - констатировали исследователи.