Будьте осторожнее: выявлены 10 потенциально опасных для жизни последствий Омикрона
Ученые обнаружили, что после инфекции, вызванной Омикроном, некоторые люди могут пострадать от потенциально опасных последствий в виде нарушений, затрагивающих стратегически важные органы и системы.
Большинство людей, заболевающих сегодня COVID-19 в результате инфицирования штаммом Омикрон, переносят болезнь скорее как обычную простуду с такими симптомами, как боль в горле и насморк. Но ученые Университета Вашингтона в Сент-Луисе выступили с предупреждением о возможных проблемах со здоровьем, возникающих впоследствии даже после легко перенесенного ковида.
«Любой выздоровевший человек может подвергнуться риску неприятных осложнений в течение года после заражения», - таково мнение научных специалистов.
Ученые ссылаются на данные нескольких исследований, которыми были выявлены «некоторые потенциально опасные для жизни осложнения» коронавирусной инфекции, вызываемой Омикроном. В результате ими был составлен список подобных осложнений, в который оказались включены 10 патологических состояний.
- Ишемическая болезнь сердца.
- Инсульт.
- Сердечная недостаточность.
- Тромбоз.
- Аритмия.
- Легочная эмболия.
- Тревожные расстройства.
- Депрессия.
- Стресс.
«Риск сердечного приступа после перенесенного COVID-19 увеличивается на 63%, риск ишемической болезни сердца или инсульта – на 72% и 52% соответственно», - констатировали исследователи.
По их мнению коронавирус является не респираторным, а системным вирусом, который «может вызывать повреждения и клинические последствия почти в каждой системе органов, включая психические расстройства и снижение нейрокогнитивных функций».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, можно ли заразиться Омикроном во второй раз после уже случившегося однажды заражения.
Университет Вашингтона в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis)
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури
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