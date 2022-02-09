Ученые: перенесшие ковид люди рискуют пострадать от сердечного приступа
Ученые говорят о заметном увеличении частоты сердечных приступов среди тех, кто перенес инфекцию COVID-19, причем даже после легкой формы заболевания.
Журнал Nature опубликовал результаты исследования, показавшего, что люди, перенесшие ковид, рискуют впоследствии перенести еще и сердечный приступ. Ученые констатируют, что
«перенесенная человеком инфекция COVID-19 может повысить риск сердечного приступа на 63 процента».
Авторы исследования, сотрудники Университета Вашингтона в Сент-Луисе, проанализировали медицинские записи, касающиеся более 150 000 человек, инфицированных коронавирусом. Эксперты обнаружили, что частота таких патологических состояний, как сердечная недостаточность, ишемическая болезнь сердца и инсульты, была заметно выше среди переболевших ковидом (по сравнению с теми, кто не был инфицирован). Риск подвергнуться проблемам с сердцем ученые оценивали у перенесших коронавирус людей на протяжении года после инфекции. Исследователи заключили, что после ковида вероятность пострадать от сердечной болезни или инфаркта становится выше даже если инфекция переносилась легко, и у людей не было до этого нарушений с сердцем. В случаях серьезных форм инфекции и госпитализации такая вероятность оказывается особенно существенной.
По мнению ученых, полученные ими данные свидетельствуют, что разрушительные последствия COVID-19 могут сохраняться намного дольше опасностей острой фазы инфекции.
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Университет Вашингтона в Сент-Луисе ( Washington University in St. Louis)
Здоровье
частный исследовательский университет США, расположенный в Сент-Луисе, штат Миссури.
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