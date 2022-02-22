Повторное заражение: можно ли заразиться Омикроном во второй раз?

«вероятность заразиться во второй раз вариантом Омикрона в 5,4 раза выше, чем для штамма Дельта».

Новый вариант коронавируса Омикрон более заразен, но в своих последствиях мягче. Мир вздохнул с облегчением, все больше стран ослабляют свои меры по борьбе с COVID-19. Но многие эксперты считают, что в условиях снятия ограничений возрастает риск новых заражений. В вязи с этим актуализируется вопрос: насколько высока вероятность повторного заражения Омикроном для тех, кто уже был инфицирован им?Имеющиеся данные говорят, что заразиться Омикроном во второй раз через некоторое время после предыдущего заражения действительно возможно. В исследовании Калифорнийского университета, ранее опубликованном в виде препринта, учеными было проанализировано образование антител после разных коронавирусных штаммов. Специалисты констатировали, что иммунная система людей, инфицированных Омикроном, вырабатывала «слишком мало антител». Недостаточный уровень антител впоследствии будет снижать стойкость орагнизма к любым вариантам ковида, считают ученые.Американский физик Янир Бар-Ям высказал мнение о том, что заразиться снова сильнее рискую люди, перенесшие легкую форму болезни. По его мнению, только опыт «серьезной инфекции» может сделать организм невосприимчивым к новой.Возможность повторного заражения Омикроном подтверждает и исследование Имперского колледжа в Лондоне – согласно его отчету,Ученые подчеркивают, что огромным фактором, влияющим на индивидуальную тяжесть инфекции, является статус вакцинации. Прививки не обязательно защищают от заражения Омикроном, но они эффективно обеспечивают защиту от тяжелых форм болезни и ее осложнений, это повсеместно подтверждается медицинской практикой.Ранее портал MedikForum.ru писал о длительных симптомах плохого самочувствия, возможных после Омикрона, которые способны длиться неделями.