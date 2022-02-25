Высокий холестерин: «самая эффективная крупа», помогающая снизить холестерин и похудеть
Высокий уровень холестерина — это состояние, характеризующееся циркуляцией молекул жира в крови, которые постепенно оседают на стенках артерий. Чем дольше состояние остается неуправляемым, тем выше риск сужения артерий бляшками, что увеличивает риск сердечного приступа или инсульта. Выбор правильного типа зерна в вашем рационе может иметь решающее значение, поскольку исследования показали, что один тип зерна помогает не только снизить уровень холестерина, но и способствовать снижению веса.
Сухие завтраки, которые содержат цельное зерно и содержат меньше сахара, жира и соли, являются лучшими.
«Цельнозерновые продукты — отличное дополнение к диете, полезной для сердца. Их регулярное употребление в рамках здорового питания и образа жизни связано с более низким риском развития определенных заболеваний, включая болезни сердца», — говорится в сообщении Heart UK.
Цельное зерно — это зерно, которое содержит все части зерна и широкий спектр питательных веществ, включая клетчатку, витамины и минералы. Когда зерно измельчается или очищается, части отрубей и зародышей удаляются, забирая некоторые из этих питательных веществ.
В исследовании изучалось влияние цельных зерен на липиды и холестерин в крови.
Ранее Медикфорум писал о пользе орехов.
Heart UK
Здоровье
Благотворительная организация в Великобритании, которая занимается борьбой с высоким холестерина.
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