Как снизить холестерин: на первый взгляд полезный продукт, который следует ограничить
Высокий уровень холестерина относится к присутствию в кровотоке молекул жира, которые прилипают к стенкам артерий, где они превращаются в бляшки. Эта бляшка печально известна тем, что ограничивает приток крови к жизненно важным органам. Чем дольше состояние остается неуправляемым, тем выше риск возникновения инсульта и сердечного приступа.
Некоторые продукты могут помочь снизить уровень плохого холестерина, в то время как другие, казалось бы, полезные продукты могут не помочь. Употребление фруктов широко рекомендуется для лечения высокого уровня холестерина, поскольку они содержат большое количество растворимой клетчатки, которая связывается с молекулами жира в пищеварительном тракте и выводит их из организма.
Но фрукты содержат различное количество фруктозы — основного типа моносахаридов, содержащихся во фруктах. Фруктоза, которая в два раза слаще глюкозы, в изобилии содержится в сухофруктах.
«Когда вы сушите фрукты, вы концентрируете все их питательные вещества в меньшей упаковке. Это означает, что вы едите меньше сухофруктов по весу, чтобы достичь того же порога калорийности, что и свежие фрукты. Хотя сухофрукты богаты клетчаткой, высокое содержание сахара в них может привести к увеличению веса», - сообщает NHS.
По этой причине людям с высоким уровнем триглицеридов рекомендуется ограничить потребление фруктозы до 50–100 граммов в день. В одном исследовании ученые, изучающие влияние сухофруктов на уровень сахара в крови, обнаружили, что уровень холестерина ЛПНП повышается после употребления сухофруктов.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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