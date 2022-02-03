Как снизить холестерин: на первый взгляд полезный продукт, который следует ограничить

«Когда вы сушите фрукты, вы концентрируете все их питательные вещества в меньшей упаковке. Это означает, что вы едите меньше сухофруктов по весу, чтобы достичь того же порога калорийности, что и свежие фрукты. Хотя сухофрукты богаты клетчаткой, высокое содержание сахара в них может привести к увеличению веса», - сообщает NHS.