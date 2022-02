Как прожить дольше: перекусы орехами могут снизить риск смерти на 20%

«Чем чаще люди ели орехи, тем ниже был их риск преждевременной смерти от последствий рака, сердечных и респираторных заболеваний», - заявили эксперты.

Научные специалисты заявили, что «простой перекус» может уменьшить вероятность смерти от трех основных заболеваний на 20 процентов. Таким перекусом они считают орехи, пишет Медицинский журнал Новой Англии (The New England Journal of Medicine).Исследователями были изучены данные более 118 000 человек, ставших участниками долгосрочного проекта (наблюдения велись в течение 30 лет). Специалисты установили, что у людей, которые ежедневно перекусывали орехами, риск смерти был на 20% ниже.Ученые обращают внимание на то, что орехи богаты ненасыщенными жирами и клетчаткой, благодаря которым сокращается количество холестерина, попадающего в кровоток. Перекусы орехами таким образом обеспечивают профилактику инфарктов и инсультов. Кроме того, в них много витаминов, минералов, антиоксидантов и фитостеролов, поддерживающих работу иммунной системы.Специалисты рекомендует ежедневно съедать горсть орехов в количестве до 30 граммов – лучше разных видов.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие домашние дела помогают снизить риск инсульта.