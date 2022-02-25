Эксперт рассказала, что делать, если провалился под лёд

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Человека среди льда

Медсестра Янина Родина объяснила, как следует действовать в случае провала под лед.

В период приближающегося весеннего тепла, обостряются риски провалиться под лед. Поэтому рекомендуется быть крайне осторожным и воздержаться от выхода на лед.

«Выход на лёд чрезвычайно опасное мероприятие, которое может закончится фатально. Ныряние в прорубь не должно осуществляться вне специально оборудованных для этого местах», — подчеркнула специалист.

В случае, если произошло падение в холодную воду, она посоветовала придерживаться нескольких правил.

1. Позвать на помощь.
2. Как бы не было сложно, необходимо успокоиться, постараться привести дыхание в стабильное состояние, не поддаваться панике и избегать резких движений.
3. Руки и ноги следует раскинуть по сторонам, таким образом приведя тело в горизонтальное расположение по направлению течения водоема, а затем приложить усилия для того, чтобы зацепиться за кромку льда.
4. После этого можно попытаться крайне осторожно лечь грудью на лёд, зафиксироваться и поочередно забросить ноги на поверхность. Важно при этом не предпринимать попыток встать и занять вертикальное положение.
5. Если лед выдержал, следует медленно ползком направляться в сторону берега. 
Янина Родина
Янина Родина
Здоровье
Медсестра первой медицинской помощи
Теги : Янина Родина, провалились под лёд, техника безопасности