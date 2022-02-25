Кардиолог Гаглошвили: как опознать сердечную недостаточность по внешнему виду
По словам кардиолога Тамаза Гаглошвили, некоторые внешние признаки позволяют понять, что у человека имеется сердечная недостаточность.
Кардиолог напомнил в интервью, что в случае сердечной недостаточности миокард не перекачивает по телу нужного количества крови, необходимого для его обеспечения кислородом.
«Хроническая сердечная недостаточность возникает в результате порока сердца, атеросклероза коронарных сосудов, ишемических отеков и других заболеваний. Ее можно распознать по характерным внешним признакам», - сообщил Гаглошвили Пятому канаду.
Одним из характерных признаков, позволяющих опознать заболевание сердца, являются отеки ног – в частности, лодыжек, ступней. При этом кожа, покрывающая область отека, становится холодной на ощупь, приобретает синий оттенок.
Гаглошвили добавили, что таким отекам, возникающим в ногах при сердечной недостаточности присуще свойство начинаться в периферической части и «прогрессировать вверх». Одновременно с этим у человека могут возникать проблемы с дыханием, сердечным ритмом, он может ощущать, что его сердце бьется неровно, начинает трепыхаться,
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, какие признаки указывают на появление тромба в глубокой вене руки или ноги.
Тамаз Гаглошвили
Здоровье
терапевт, кардиолог высшей врачебной категории, геронтолог
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