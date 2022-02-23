Тромбоз: 5 признаков указывают на тромб в глубокой вене – обычно в ноге или руке
Тромбоз глубоких вен (ТГВ) возникает, когда сгусток крови формируется внутри глубокой вены, частично или полностью блокируя кровоток, идущий через нее.
Организм сам создает сгустки крови – они нужны, чтобы останавливать кровотечение и способствовать заживлению ран. Но в опасных ситуациях сгустки крови провоцируют развитие тромбоза, инсульта или сердечного приступа. Опознать такой тромбоз позволяют некоторые симптомы. В частности, врачи подсказывают, какие признаки могут указывать на тромбоз глубоких вен (ТГВ).
«Признаки тромбоза глубоких вен могут включать отек ноги или руки – иногда это происходит внезапно», - рассказали специалисты Кливлендской клиники.
Также врачи советуют обращать внимание на следующие признаки.
- В ноге может возникать боль – в некоторых случаях это происходит только при ходьбе.
- В ноге или руке можно заметить опухание, боль или повышение температуры.
- Кожа конечности над областью с тромбом может быть которая красной или очень бледной.
- Вены у поверхности кожи выглядят вздутыми.
«Тромбоз глубоких вен является потенциально опасным состоянием, так как сгустки крови могут отрываться, перемещаться по кровотоку и застревать в легких, вызывая развитие легочной эмболии, угрожающей жизни», - предупреждают эксперты.
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Кливлендская клиника (Cleveland Clinic)
Здоровье
крупный частный медицинский центр, расположенный в американском городе Кливленд
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