Тромбоз: 5 признаков указывают на тромб в глубокой вене – обычно в ноге или руке

«Признаки тромбоза глубоких вен могут включать отек ноги или руки – иногда это происходит внезапно», - рассказали специалисты Кливлендской клиники.

В ноге может возникать боль – в некоторых случаях это происходит только при ходьбе.

В ноге или руке можно заметить опухание, боль или повышение температуры.

Кожа конечности над областью с тромбом может быть которая красной или очень бледной.

Вены у поверхности кожи выглядят вздутыми.

«Тромбоз глубоких вен является потенциально опасным состоянием, так как сгустки крови могут отрываться, перемещаться по кровотоку и застревать в легких, вызывая развитие легочной эмболии, угрожающей жизни», - предупреждают эксперты.