Ощущение кома в горле: врач Ескова уточнила, когда это может быть опасным признаком

«Иногда дискомфортные ощущения свидетельствуют о наличии серьезных проблем», - предупредила в интервью терапевт Ирина Ескова.

«Если наряду со сдавлением в горле появляется серьезное першение и становится тяжело глотать – это может быть следствием перенесенных инсульта, черепно-мозговой травмы и разного рода нейроинфекций», - рассказала медик Пятому каналу.

По словам Есковой, часто ощущение кома в горле сопровождает психологически негативные состояния, включая депрессию, невроз или стресс, который испытывается человеком достаточно долго.Также ощущение кома в горле может вызываться проблемами в работе органов ЖКТ – например, это может происходить при кислотном рефлюксе, язве желудка, грыже пищеводного отверстия диафрагмы. Еще одна возможная причина – увеличение щитовидной железы (зоб).Патологии позвоночника (затрагивающие его шейный отдел) способствуют появлению чувства кома в горле вместе с болью. Если она ощущается, когда человек глотает, а также отдает в ухо, нижнюю челюсть, то можно заподозрить повреждение, при котором происходит смещение диска и сдавление нервных корешков.Ирина Ескова напомнила, что ощущаемый человеком ком в горле иногда бывает признаком такого опасного нарушения, как рак. Врач утонила, что у пострадавшего одновременно могут возникать трудности с глотанием – не только при употреблении пищи, но и во время питья.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как опознать сердечную недостаточность по внешнему виду человека.