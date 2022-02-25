«Чтобы не допустить проблемы и ее усугубления, пользователи мобильных телефонов должны время от времени делать перерывы при наборе текста, возможно, даже немного разминая большой палец или запястье», - дали совет эксперты.

Представить сегодняшнюю жизнь без смартфона уже невозможно, многие люди ежедневно пользуются им на протяжении нескольких часов. Но большие пальцы кистей рук не предназначены для многочасового набора текста и пролистывания по дисплею, – об этом рассказали специалисты Немецкого общества ортопедии и травматологии (DGOU).По данным DGOU, те растягивающие движения, которые мы совершаем большими пальцами рук при использовании смартфона, не являются естественными. Результатом таких неестественных движений, осуществляемых на протяжении длительного времени, может стать развитие синдрома смартфонного пальца, при котором человека беспокоит боль на стороне большого пальца вплоть до запястья.Также медики советуют печатать на смартфоне в положении стоя. По их словам, печатание стоя менее утомительно для большого пальца, чем при наборе текста сидя. Кроме того, набирать текст на смартфоне следует, используя два больших пальца, а не только один.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом Мясниковым были названы вредные пищевые привычки из советского прошлого.