Врач Мясников назвал вредные пищевые привычки из советского прошлого

«японцы пьют перед приемом пищи теплую воду».

«Есть все вместе с хлебом нужно только изможденным и худым, так как в хлебе содержится огромное количество калорий, соли, высокий гликемический индекс – все то, что ведет к ожирению», - пояснил врач.