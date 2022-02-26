Врач назвал способы борьбы с частыми отрыжкой и изжогой

1. Между приёмами пищи следует пить⠀больше жидкости, а во время еды, наоборот, меньше.





«Это позволит Вам уменьшить объемы во время приема пищи и избежать заброс содержимого желудка в пищевод», — пояснил эксперт.

Избежать переедания также поможет и употребление пищи небольшими порциями, ее медленное и тщательное пережевывание.

2. Риски развития рефлюкса увеличиваются при употреблении пищи, содержащей в своем составе обилие жиров.

3. Проявление недуга усиливают специи, перец чили, лук, чеснок, мята, помидоры и томатный сок, шоколад, зеленый чай.

4. Следует избегать приема спиртных и кофеиносодержащих напитков.

5. Не принимать пищу непосредственно перед отходом ко сну (лучше подождать от часа до двух). При этом необходимо оборудовать спальное место так, чтобы головной отдел кровати был приподнят на 10-15 см.

6. ️Важно отказаться от курения.

7. Необходимо привести в здоровое состояние вес и стул.

8. Лучше избегать нагрузок на мышцы пресса, работы связанной с наклонами и подъемом тяжестей, тугой одежды и затянутых ремней.

9. Следует обсудить с лечащим врачом контроль приема лекарственных препаратов, которые могут угнетать перистальтику пищевода и функцию нижнего пищеводного сфинктера.

Одно из проявлений рефлюкса представляет собой заброс содержимого желудка в пищевод. Заболевание сопровождается частой отрыжкой и изжогой. По словам специалиста, существует достаточно обширный список причин такого состояния, поэтому для его правильного лечения необходима консультация врача.Тем не менее, есть ряд рекомендаций, которые можно отнести к категории универсальных способов облегчения рефлюкса и его проявлений.