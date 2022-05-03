Врач рассказал, как избавиться от ночных приступов изжоги

«Изжога — это хроническая болезнь пищевода, при которой патологически часто и надолго забрасывается содержимое желудка (чаще всего кислое) в пищевод», — говорит эксперт.

От изжоги страдают многие. Особенно неприятно, когда она настигает ночью. Дискомфорт, жжение, долго непроходящее першение в ротовой полости и в области пищевода. Кто-то пьет соду, кто-то спасается щелочной минеральной водой. Можно ли избежать таких неприятных симптомов и что для этого нужно сделать?Доктор делится немедикаментозными методами профилактики рефлюкса, которые были рекомендованы Американской коллегией гастроэнтерологов.Чтобы снизить риск ночных забросов в пищевод, постарайтесь организовать ужин, как минимум, за 2-3 часа до сна. Сразу после еды не занимайте положение лежа. Если любите после ужина почитать новости или посмотреть телевизор, делайте это сидя.Спать желательно на левом боку. В таком положении риск попадания кислоты в пищевод меньше. Наиболее худшее положение — на правом боку. Промежуточное — на спине.Хорошо, если есть возможность приподнять изголовье кровати. Это также поможет снизить забросы содержимого желудка в пищевод. Но для этого нужна специальная функциональная кровать или клиновидная подушка высотой 20 см.