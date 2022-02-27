Врач рассказала о рисках применения солевых растворов для носа

«Гипертонический раствор может помочь справиться с заложенностью носа, особенно, когда уже нельзя использовать сосудосуживающие, но его использование более двух недель может повлечь за собой раздражение слизистой оболочки носа, её пересушивание», — предупредила специалист.

По словам эксперта, наиболее безопасным для улучшения состояния слизистой носа считаются изотонические, концентрация соли в которых составляет 0,9%. Обычно такие средства обозначаются пометкой «норм» и «софт».Преимущество изотонических растворов заключается в том, что количество соли в них соответствует концентрации соли в крови и межклеточной жидкости, благодаря этому их применение не оказывает на слизистую оболочку носа раздражающего действия.В свою очередь, растворы с содержанием соли менее 0,9% — гипотонические — могут привести к отечности слизистой. Такой эффект связан с тем, что оболочка носа начнет интенсивно впитывать в себя воду, чтобы обеспечить концентрацию соли в слизистой такую же, как в растворе.Помимо этого, существуют и гипертонические растворы, содержание соли в которых обычно составляет до 3%. Такие средства применяются при выраженной отечности носа.Кроме того, она отметила, что солевые растворы можно приобрести, как в готовом виде, так и приготовить их самостоятельно. Однако в последнем случае, следует иметь ввиду, что домашняя соль может содержать примеси, раздражающие слизистую оболочку носа.