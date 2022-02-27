Названы семь "да" для лечения облысения

1. Найти трихолога и отправиться к нему на прием.

2. Пройти обследование и сдать назначенные анализы максимально быстро после консультации у врача.

3. При назначении каких-либо лекарств начать лечение без самостоятельной корректировки рецепта.

4. Проходить контрольные осмотры в указанные сроки до тех пор пока не отрастут волосы и не произойдет переход на поддерживающую терапию.

5. Сообщать врачу о любых непредвиденных последствиях лечения: аллергия, неясности в заключении, непереносимость препаратов и тому подобное.

6. Подготовиться к тому, что волосами надо будет заниматься и дальше, но уже не так активно.

7. Любить себя.

«Эффективность и выбор методов терапии АГА зависит от стадии алопеции, от давности процесса облысения, от наличия фиброза (уплотнения кожи вокруг волосяных фолликулов — показывает трихоскопия), от переносимости назначенных лекарств, от сопутствующих заболеваний у пациента и многих других факторов», — пояснила трихолог.

Андрогенетическая алопеция (АГА) представляет собой интенсивную потерю волос на голове, причиной которой становится атрофия волосяных луковиц под влиянием мужских половых стероидов. По словам специалиста, лечить такое облысение довольно просто, если начать это делать вовремя и тем, чем надо.При этом, важно понимать, что успешность борьбы с потерей волос зависит, как от врача, так и от пациента. В связи с этим эксперт рассказала, какие действия необходимо предпринять человеку, страдающему АГА.Она также подчеркнула, что результат эффективности подобранной терапии напрямую зависит от организованности и желания пациента отрастить волосы.