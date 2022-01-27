Эксперт рассказала, как афрокосы и дреды влияют на выпадение волос

«Увеличить риски ТА могут и несоблюдения техники плетения мастером: неверное распределение, неправильное деление головы на зоны, неправильно подобранный вес материала, слишком тугое затягивание», — предупредила врач.

По словам эксперта, следовать модным тенденциям плетения афрокос следует с осторожностью. Дело в том, что такие прически, могут привести к тракционной алопеции, то есть облысению под влиянием натяжения и давления.⠀⠀Особенно рискуют нанести существенный вред шевелюре людям с тонкими волосами, как правило к ним относятся блондины, дети, или истонченными (как при андрогенетической алопеции).Одним из факторов риска выступает и длительность ношения такой прически.При этом чаще всего зонами облысения становятся⠀лобно-височные и затылочный участок.