Возрастная дальнозоркость: причины, проявление и способы корректировки
Офтальмолог Динара Гайнуллина рассказала, как справиться с возрастными изменениями зрения.
Врач обозначила, что возрастная дальнозоркость — пресбиопия — является нормальным физиологическим процессом, которому подвержены все люди старше 40 лет.
Причины
Главным фактором пресбиопии является возраст: с течением времени хрусталик в глазу утрачивает свою эластичность, что приводит к неспособности менять свою форму.
Ухудшить ситуацию могут сопутствующие хронические заболевания, такие как диабет, рассеянный склероз, сердечно-сосудистые заболевания, а также прием антидепрессантов, антигистаминных препаратов и диуретиков.
Проявление
Распознать возрастной «плюс» можно по трем признакам:
- появляется желание улучшить четкость букв с помощью отдаления от глаз телефона или книги;
- на расстоянии вытянутой руки или ближе нет четкости рассматриваемых объектов;
- напряжение глаз, головные боли после чтения или работы вблизи.
Корректировка
Способов улучшения зрения в такой ситуации несколько. Прежде всего можно прибегнуть к очкам (самый простой и безопасный способ) или контактным линзам, при этом важно понимать, что чтение с помощью очков не портит зрение и не вызывает зависимости.
К более глобальным способам можно отнести лазерную коррекцию, которая может быть разрешена только после обследования, так как с возрастом могут появиться другие глазные заболевания, или хирургическое вмешательство — менее безопасное.
Динара Гайнуллина
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