Врач опровергла распространенные мифы о зрении
Офтальмолог Динара Гайнуллина перечислила распространенные мифы о зрении.
По словам эксперта, в обществе существует достаточно большое количество заблуждений о том, что полезно и вредно для здоровья глаз.
Миф№ 1: «Упражнения способны улучшить зрение»
Миф № 2: «При близорукости запрещены естественные роды»
На самом деле: наличие близорукости не может быть противопоказанием для того, чтобы рожать самостоятельно.
Миф № 3: «После сорока лет „минус“ переходит в „плюс“»
На самом деле: с возрастом близорукость не компенсируется, к минусовому показателю добавляется «плюс» — пресбиопия, что приводит к появлению некоторых нюансов при подборе очков.
Миф№ 4: «Чтение при тусклом свете вредно для глаз»
На самом деле: плохое освещение не вредит здоровью глаз, однако при достаточном количестве света, можно предотвратить их быстрое утомление за счет облегчения в наведении четкости при чтении.
Динара Гайнуллина
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Врач офтальмолог
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