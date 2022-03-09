Врач опровергла распространенные мифы о зрении

Миф№ 1: «Упражнения способны улучшить зрение»





На самом деле:

Миф № 2: «При близорукости запрещены естественные роды»

На самом деле:

Миф № 3: «После сорока лет „минус“ переходит в „плюс“»

На самом деле:

Миф№ 4: «Чтение при тусклом свете вредно для глаз»

На самом деле:

По словам эксперта, в обществе существует достаточно большое количество заблуждений о том, что полезно и вредно для здоровья глаз.нет таких упражнений для глаз, которые улучшают или сохраняют остроту зрения, а также избавляют от необходимости носить очки. Здоровье глаз зависит от многих факторов, ни на один из которых можно повлиять с помощью специального комплекса. Единственное состояние, при котором имеют смысл упражнения — недостаточность конвергенции.наличие близорукости не может быть противопоказанием для того, чтобы рожать самостоятельно.с возрастом близорукость не компенсируется, к минусовому показателю добавляется «плюс» — пресбиопия, что приводит к появлению некоторых нюансов при подборе очков.плохое освещение не вредит здоровью глаз, однако при достаточном количестве света, можно предотвратить их быстрое утомление за счет облегчения в наведении четкости при чтении.