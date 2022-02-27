Названы пять самых вредных мифов об осанке

Миф№ 1: Для того, чтобы исправить осанку надо сводить вместе лопатки





На самом деле:

Миф № 2: Осанку можно исправить с помощью ношения корсета

На самом деле:

Миф № 3: Выровнять спину поможет массажист

На самом деле:

Миф № 4: Регулярное стояние возле стены способствует развитию навыка удержания спины

На самом деле:

«А если просто подпирать стену — стойте хоть до посинения, шаг вперед — и сутулость снова навалилась», — говорит тренер.

Миф № 5: Чтобы не было проблем со спиной нужно лежать на валике

На самом деле:

По словам эксперта, в обществе широкое распространение получили мифы о том, как сделать спину прямой. Она выделила пять самых вредоносных из них.делать этого не стоит. Для улучшения состояния спины лопатки необходимо направлять вниз вдоль позвоночника, это позволит опустить плечи и поднять грудь.корсеты не эффективны для улучшения осанки. Дело в том, что прямое положение спины — это отражение ровного позвоночника и правильно выстроенных вокруг него других костей, которые в здоровом положение удерживаются силой мышц. Корсет, так как он не способствует укреплению мышц, в этом случае служит в качестве костыля, а не лекарства.массаж снимает спазм и боль на некоторое время, но так же, как и корсет не способствует укреплению скелетной мускулатуры. Поэтому массажист не может «научить» спину здоровому положению при сидении или ходьбе.спина «запомнит» положение только в случае, если для нее оно удобное. К этому физиологическому положению тело нужно приучать с помощью осознанности.если человек сутулится в течение всего дня, а затем ложится на валик, чтобы снять спазм, на следующий день он снова проводит день с кривой спиной и снова ложится на валик. В итоге он ходит по замкнутому кругу.