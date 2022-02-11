Названы пять причин заняться йогой
Тренер Алёна Тихонова рассказала о преимуществах занятий йогой для здоровья спины.
По словам специалиста, состояние позвоночника является одной из главных составляющих здоровья всего тела.
«До поры до времени деформация может не давать о себе знать, потому что организм старается компенсировать ежедневные микроповреждения позвонков, мышц и связок», — говорит она.
Однако, с течение времени, силы организма иссякают, поэтому с возрастом в области спины появляются чувства боли, напряжения и дискомфорта. На этом фоне ухудшается выносливость, развивается слабость и апатия.
Устранить такие последствия можно благодаря регулярным занятиям йогой, которые помогут:
- укрепить мышцы всего тела и спины, в частности;
- улучшить внешний вид за счет избавления от сутулости;
- за счет улучшение кровообращения ускорить транспортировку питательных веществ к тканям организма;
- улучшить подвижности суставов и эластичность связок;
- восстановить правильное расположение внутренних органов.
Алёна Тихонова
Здоровье
Тренер, автор статей, участница международных конференций по йоге
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