Названы пять причин заняться йогой

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Групповая тренировка по йоге

Тренер Алёна Тихонова рассказала о преимуществах занятий йогой для здоровья спины.

По словам специалиста, состояние позвоночника является одной из главных составляющих здоровья всего тела. 

«До поры до времени деформация может не давать о себе знать, потому что организм старается компенсировать ежедневные микроповреждения позвонков, мышц и связок», — говорит она.

Однако, с течение времени, силы организма иссякают, поэтому с возрастом в области спины появляются чувства боли, напряжения и дискомфорта. На этом фоне ухудшается выносливость, развивается слабость и апатия.

Устранить такие последствия можно благодаря регулярным занятиям йогой, которые помогут:

  • укрепить мышцы всего тела и спины, в частности;
  • улучшить внешний вид за счет избавления от сутулости;
  • за счет улучшение кровообращения ускорить транспортировку питательных веществ к тканям организма;
  • улучшить подвижности суставов и эластичность связок;
  • восстановить правильное расположение внутренних органов.
Алёна Тихонова
Алёна Тихонова
Здоровье
Тренер, автор статей, участница международных конференций по йоге
Теги : Алёна Тихонова, йога, польза для здоровья