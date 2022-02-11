Названы пять причин заняться йогой

«До поры до времени деформация может не давать о себе знать, потому что организм старается компенсировать ежедневные микроповреждения позвонков, мышц и связок», — говорит она.

укрепить мышцы всего тела и спины, в частности;

улучшить внешний вид за счет избавления от сутулости;

за счет улучшение кровообращения ускорить транспортировку питательных веществ к тканям организма;

улучшить подвижности суставов и эластичность связок;

восстановить правильное расположение внутренних органов.

По словам специалиста, состояние позвоночника является одной из главных составляющих здоровья всего тела.Однако, с течение времени, силы организма иссякают, поэтому с возрастом в области спины появляются чувства боли, напряжения и дискомфорта. На этом фоне ухудшается выносливость, развивается слабость и апатия.Устранить такие последствия можно благодаря регулярным занятиям йогой, которые помогут: