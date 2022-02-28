Повреждение печени: 4 признака, что орган не функционирует должным образом
В большинстве случаев повреждение печени может быть генетическим, однако его можно обратить вспять, изменив правильную диету и образ жизни.
Печень – это орган, который хранит и метаболизирует жир в организме. Когда запасы жира в этом органе превышают безопасный уровень, может возникнуть жировая болезнь печени. Когда ожирение печени получает возможность развиваться бесконтрольно, со временем это может привести к различным проблемам, включая очень серьезные и опасные – хроническое рубцевание, цирроз, печеночная недостаточность, рак.
Если печень перестает функционировать должным образом, то есть большая вероятность того, что произошло накопление токсинов, вызвавшее в органе хроническое воспаление. В норме печень ежедневно без устали фильтрует кровь, но, подвергаясь серьезному или необратимому повреждению, перестает справляться с этой функцией. Для тех, кто не уверен в здоровье своей печени, может быть полезно следить за некоторыми признаками. Медики называют четыре ключевых признаков, указывающих на нарушенное функционирование органа.
Необъяснимая потеря веса. Печень играет важную роль в пищеварении. Поэтому, когда самый большой орган в теле страдает, люди нередко теряют аппетит, что со временем приводит к потере веса.
Пожелтение кожи и глаз. Желтуха возникает, когда печень не может избавиться от желчи. Повышающийся уровень желчи может способствовать воспалению и закупорке желчных протоков. Желтуха является одним из наиболее важных и первых симптомов заболевания печени.
Боль в животе. По данным Кливлендской клиники, большинство пациентов с поражением печени жалуются на боль в животе. Когда возникает слабая пульсирующая боль, колющее ощущение в верхней правой части живота прямо под ребрами, это симптом поражения печени. Эта боль может быть вызвана увеличением печени из-за цирроза и отеком, вызванным задержкой жидкости.
Хроническая усталость. Если вы постоянно чувствуете усталость в течение дня, отсутствие концентрации, мотивации, туман в голове, это тоже может быть повреждением печени. Стойкая усталость, которая не проходит, несмотря на достаточный сон и отсутствие перегрузок, – это очень серьезный повод обратиться к врачу.
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