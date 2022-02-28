Как правильно чистить зубы: пять советов от стоматолога
Большинство из нас чистит зубы на автопилоте. Но правильно ли мы это делаем? Есть пять моментов, которые стоит учитывать в процессе. Их подчеркивают профессиональные стоматологи.
Сколько раз в день чистить зубы?Чистить зубы и десны нужно не менее двух раз в день. Чистка зубов удаляет зубной налет, серо-белую бактериальную массу, которая прилипает к поверхности зубов и десен. Если не удалять их, они размножатся и сформируют стойкий налет.
Бактерии питаются пищей, которую мы едим, особенно углеводами, как сладкими, так и соленными. Сильный налет на зубах и поверхности десен может привести к кариесу и заболеваниям десен.
Особенно опасно не чистить зубы перед сном. Слюноотделение уменьшается, а пища, застрявшая между зубами, начинает ферментироваться, создавая идеальные условия для размножения бактерий. Не стоит забывать и об использовании зубной нити и межзубных ершиков. Австралийская стоматологическая ассоциация рекомендует чистить зубы в течение двух минут утром и вечером.
Как ухаживать за деснами и предотвращать неприятный запах изо рта?Неприятный запах изо рта может быть вызван заболеванием десен. При плохой чистке зубов может образовываться отек, покраснение и легкая кровоточивость десен. При прогрессировании образовывается пародонтоз. Это приводит к опущению десны. Отсутствие лечения может привести к расшатыванию и даже выпадению зубов.
Какой зубной щеткой следует пользоваться?Австралийская ассоциация стоматологов рекомендует использовать зубную щетку с маленькой головкой и мягкой щетиной. Многим было бы полезно использовать электрическую зубную щетку. Она быстрее и эффективнее. Электрические зубные щетки имеют различные функции и представлены в разной ценовой категории.
Когда следует отложить чистку зубов?После употребления пищи, особенно кислых продуктов и напитков, нужно подождать 30 минут, прежде чем чистить зубы. Это правило актуально и для рвоты.
Кислоты размягчают эмаль и дентин. Если не дать слюне смыть кислоты, поверхность зубов поцарапается во время чистки.
Какой зубной пастой следует пользоваться?Не стоит выискивать какие-то особенные варианты. Выберите зубную пасту, содержащую фтор. Он заполняет и укрепляет микроскопические щели в зубах, создавая кислотоустойчивый барьер. Он также предотвращает прилипание и развитие налета. Не ополаскивайте рот в конце чистки зубов. Это позволит сохранить фторсодержащий слой.
Отбеливающие зубные пасты могут содержать сильные абразивы, которые негативно сказываются на поверхности зубов и вызывают чувствительность. Наиболее эффективным и наименее разрушительным способом удаления этих пятен является профессиональное отбеливание у стоматолога.
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Австралийская стоматологическая ассоциация
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Ассоциация стоматологов
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