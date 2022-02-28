Названа опасность бытовых очистителей
Средства для чистки дома могут подвергнуть человека воздействию вредных частиц в такой же степени, как и выхлопные газы. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Дэвисе.
Сегодня в домах большинства россиян имеются различные химикаты для очистки разных поверхностей - от унитазов до кухонных плит и окон. Все они содержат мощные химические компоненты, и некоторые из них представляют вред для здоровья. Американские ученые провели наблюдения в режиме реального времени, создав реалистическую симуляцию условий в помещении, которое обрабатывали этими средствами. Выяснилось, что использование продаваемых в магазинах средств для очистки разных поверхностей может приводить к попаданию небольших вредных частиц в респираторную систему человека. Причём с в таком же вредном объёме, как и при вдыхании выхлопных газов.
Полученные данные исследования очень важны для людей, которые профессионально занимаются клинингом, то есть работает уборщиками и дезинфекторами. В некоторых заведениях во время пандемии были приняты усилены меры по дезинфекции, так что разного рода комнаты и поверхности обрабатывались подобными химикатами по нескольку раз в день для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции. И теперь показано, что это представляло повышенный риск для здоровья.
Все домашние средства для чистки и уборки могут быть вредны, поэтому использовать их рекомендуется в специализированных перчатках. Кроме того, при применении этих средств также не лишним будет использовать и респиратор, если активно применятся распыление. Учёным уже давно было известно, что подобного рода дезинфектанты могут генерировать вторичные загрязнения помещений газами и аэрозолями. Но проводилось недостаточное количество исследований, оценивающих формирование вторичных органических аэрозольных частиц в реалистичных условиях в помещениях. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Калифорнийский университет в Дэвисе
Здоровье
один из университетов в системе Калифорнийского университета, находящийся в городе Дейвис
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