Названы 5 способов контролировать уровень сахара в крови

Управление стрессом⠀

Взвешивание

Реакция организма

Отказ от ограничений

«Если вы хотите съесть макароны, то ешьте их на здоровье. А чтобы не было резкого скачка сахара в крови, то добавьте в макароны белок (курицу), клетчатку (овощи) и жир (оливковое масло). Такая комбинация замедляет всасывание глюкозы в кровь, что позволяет избегать резких скачков сахара», — говорит эксперт.

Движение

Перед применением необходима очная консультация специалиста

По словам специалиста, для того, чтобы контролировать этот показатель не обязательно жестко ограничивать питание, а достаточно скорректировать некоторые привычки.Стресс выступает одним из наиболее значительных факторов, который способствует увеличению количества сахара. Для борьбы с ним необходимо замечать напряжение в теле, выполнять дыхательную гимнастику и практиковать медитации.Не следует фокусировать внимание на массе своего тела. Усилия лучше направлять не на ее снижение, а на внедрение в повседневность привычек, которые поспособствуют улучшению состояния здоровья, например регулярная физическая нагрузка или добавление в рацион большего количества овощей.Тело человека оснащено всеми необходимыми инструментами, которые направляют поведение так, чтобы получать от питания пользу, а не вред от питания. Именно поэтому важно научиться замечать и распознавать реакцию организма на тот или иной выбор продуктов питания, если эффект от употребления какого-либо вида пищи негативный, в следующий раз от него лучше отказаться.Лучше не устанавливать запреты на отдельные категории продуктов, а научиться их правильно комбинировать с другими.Активный образ жизни является важной составляющей жизни, как диабетиков, так и здоровых людей. Даже низкоинтенсивные виды активности (йога или пешие прогулки) помогают сделать тело более чувствительным к инсулину, что необходимо для того, чтобы глюкоза лучше проникала в клетки.