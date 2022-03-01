Популярный чай повышает риск рака в три раза
Чай — один из самых популярных напитков в мире. Но не каждый чай одинаково хорош. Так новое исследование показало, что регулярное употребление одного вида чая может увеличить рис развития нескольких видов рака.
Это чай мате. Сторонники его употребления считают, что травяной чай помогает преодолевать усталость, помогает похудеть, облегчить головную боль и ослабить депрессию. Но по данным клиники Мэйо, подтверждающие это доказательства ограничены.
Исследования показали, что употребление популярного травяного напитка может иметь неблагоприятные последствия. В метаанализе, опубликованном в апреле 2019 года, ученые рассмотрели данные десяти исследований, в которых изучались потенциальные риски употребления чая мате. Одно такое исследование, проведенное в 2008 году, показало, что регулярное употребление чая может увеличить риск рака легких и различных видов рака пищеварительного тракта, включая рак пищевода, рак печени, рак кишечника и рак желудка. Примечательно, что обзор исследований показал, что мате может утроить риск развития рака пищевода.
«Употребление мате, настоя травы Ilex paraguariensis, очень распространено в некоторых странах Южной Америки и связано с повышенным риском развития рака пищевода, - пишут исследователи. - Этот повышенный риск может быть связан с высокой температурой напитка или потенциально канцерогенными загрязнителями, полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ)».
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Клиника Мэйо
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