Популярный чай повышает риск рака в три раза

Чай — один из самых популярных напитков в мире. Но не каждый чай одинаково хорош. Так новое исследование показало, что регулярное употребление одного вида чая может увеличить рис развития нескольких видов рака.

«Употребление мате, настоя травы Ilex paraguariensis, очень распространено в некоторых странах Южной Америки и связано с повышенным риском развития рака пищевода, - пишут исследователи. - Этот повышенный риск может быть связан с высокой температурой напитка или потенциально канцерогенными загрязнителями, полициклическими ароматическими углеводородами (ПАУ)».