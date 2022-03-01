Высокий холестерин: признаки гипотиреоза, который может привести к атеросклерозу
Около 13 процентов людей с гипотиреозом — пониженной активностью щитовидной железы — также имеют высокий уровень холестерина. Гормональное расстройство является приобретенным аутоиммунным заболеванием. Каковы предупреждающие признаки этой так называемой «медицинской проблемы», о которых следует знать?
Симптомы обычно проявляются медленно, а это означает, что вы можете не осознавать, что у вас есть «медицинская проблема» в течение многих лет.
Недостаточная активность щитовидной железы также может привести к чувствительности к холоду, увеличению веса, запорам и чувству депрессии. Аутоиммунное заболевание, вызванное недостаточной выработкой гормонов щитовидной железой, можно успешно лечить с помощью лекарств.Однако без лечения это состояние может замедлить ваши движения и мысли. Это может привести к мышечным болям и судорогам, а также к мышечной слабости.
Низкая активность щитовидной железы может даже привести к сухости и шелушению кожи, ломкости волос и ногтей, потере либидо, онемению и покалыванию в руках и пальцах, а также к нерегулярным или обильным менструациям.
При отсутствии лечения повышается риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Национальная служба здравоохранения объяснила:
«Это связано с тем, что низкий уровень гормона тироксина может привести к повышению уровня холестерина в крови».
Высокий уровень холестерина в крови может быть опасен для жизни. Мало того, что состояние приводит к сердечным заболеваниям, он может увеличить риск инсультов и сердечных приступов.
Врач может назначить анализ функции щитовидной железы (разновидность анализа крови), который измеряет уровень гормонов в вашем организме.
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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