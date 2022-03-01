Ученые выяснили, какие риски снижает физическая активность

«Результаты исследования имеют огромное практическое значение. Получается, что даже умеренная регулярная физическая нагрузка снижает хроническое воспаление в организме. То хроническое воспаление, которое считается триггером развития артрита, заболеваний сердечно-сосудистой системы и рака кишечника», — пояснила врач.

Как рассказала врач, недавно британские ученые опытным путем смогли доказать пользу регулярных тренировок и объяснили, какие изменения происходят в организме во время занятий спортом.В исследовании приняли участие 78 человек, страдающие артритом — хроническим воспалительным заболеванием суставов. Из них 38 человек ежедневно в течение 6 недель уделяли 15 минут упражнениям направленным на укрепление мышц, остальные 40 — не делали ничего.В результате, у тех добровольцев, которые регулярно тренировались, уменьшились болезненные ощущения, снизился уровень цитокинов (медиаторов воспаления), а в составе микробиоты кишечника появилось больше бактерий, которые вырабатывают противовоспалительные вещества.Помимо этого, у этих участников участников была зафиксирована активная выработка эндоканнабиноидов, по свойствам напоминающих эффект растительного каннабиca (марихуаны). Увеличение этого показателя напрямую связано с улучшением микробиомы кишечника.В связи с этим, она посоветовала внедрить в жизнь ежедневные занятия физкультурой на постоянной основе.