Онколог рассказала, как популярное лекарство влияет на здоровье кишечника

«Чаще всего опухоли желудочно-кишечного тракта — это кровоточащие эрозии. При бесконтрольном приеме аспирина все может закончиться серьезнейшей анемией. По этим же причинам аспирин категорически противопоказан людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки», — предупредила эксперт.

Аспирин является одним из самых распространенных лекарств в мире. Его исследования ведутся регулярно, а в медицинском сообществе до сих пор не утихает дискуссия по поводу его полезных и вредных свойств.Так, одно из исследований показало, что, воздействуя на микробиоту кишечника, препарат снижает риск развития колоректального рака на 24-38%.В исследовании принимали участие 50 добровольцев от 50 до 75 лет. Часть из них на протяжении шести недель принимала 325 мг аспирина, остальные — плацебоВ ходе анализов, авторы работы выяснили, что та группа, которая принимала препарат отличается значимым сокращением количества бактерий, которые ученые связывают с развитием рака кишечника.Однако, врач подчеркнула: это не значит, что нужно срочно приобретать годовые запасы аспирина и принимать его в ежедневном порядке. Тем более, этого нельзя делать без предварительной консультации у врача, так как препарат вызывает воспаление слизистой оболочки ЖКТ от пищевода до прямой кишки. Дело в том, что аспирин разжижает кровь и увеличивает риски внутренних кровотечений.Она также отметила, что пока остается не понятным, у каких именно пациентов аспирин снижает риски развития рака, а у каких — увеличивает риск геморрагических осложнений. Поэтому необходимо ждать результатов новых исследований и отказаться от идеи профилактического приема препарата.