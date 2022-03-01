Диетолог рассказала, как сон влияет на вес

«У 30% детей 3 лет с ожирением продолжительность сна была меньше 10 часов. Такая же маленькая продолжительность сна была только у 14% детей с нормальным весом», — уточнила она.

когда человек ощущает усталость, его физическая активность, а значит и энергозатраты, существенно снижается;

дефицит сна способствует снижению уровня «гормона насыщения» и увеличению «гормона голода» (лепнина и грелина, соответственно), что становится причиной увеличения интенсивности голода и переедания;

при недосыпе снижается уровень осознанного подхода к выбору продуктов, что увеличивает вероятность выбора в пользу более калорийной и жирной пищи.

Специалист объяснила: дефицит сна оказывает прямое влияние на риски ожирения, причем такая зависимость в большей степени обнаружена среди детей.Механизмы этого влияния все еще продолжают изучаться, однако на сегодняшний день уже имеются такие данные:Все эти факторы в комплексе способствуют увеличению веса. Именно поэтому людям, которые стремятся к избавлению от лишних килограммов, диетолог рекомендует привести в порядок режим сна и отдыха.